Inter, a gennaio occhio a Milik: i nerazzurri potrebbero proporre Eriksen al Napoli

vedi letture

La priorità del mercato di gennaio dell'Inter, sarà quella di affiancare a Lukaku un'altra punta, che permetta al belga di tirare il fiato ed evitare infortuni ma anche a Conte di avere altre soluzioni a gara in corso. Continua a piacere Olivier Giroud che vuole lasciare il Chelsea e farà pressione per allontanarsi da Lampard. Poi c'è Gervinho, che è stato vicino ai nerazzurri nell'ultimo giorno del mercato estivo. E infine entra in corsa anche Arkadiusz Milik, in scadenza col Napoli e cercato con insistenza anche da Roma e Fiorentina, oltre che dalla Juventus. Possibile che per il polacco venga proposto uno scambio. Vecino, che piace a Gattuso, pare chiuso da Bakayoko, mentre potrebbe tornare di moda il nome di Nainggolan o spuntare addirittura quello di Eriksen che i nerazzurri cercheranno di piazzare dopo il flop del suo primo anno in Italia. A riportarlo è Tuttosport.