Inter, a gennaio prestiti o grandi occasioni. Si lavora per l’estate

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Che cosa aspettarsi da questa sessione invernale di mercato? Poco, se non nulla. A meno che, in maniera assolutamente sorprendente, non si decida di lasciar partire un big. E viste le stranezze del calciomercato, viste le ‘ricadute’ di Nainggolan, una piccola porticina aperta va tenuta sempre. Detto questo, difficile che ad Appiano possano vedersi facce nuove a stretto giro. «Gennaio offre poco, non ci saranno colpi a sensazione. Bisogna partire dal livello di questa rosa che è già alto. Occorre valorizzarla al massimo per tornare in Champions». Non ci sono dubbi che Marotta, nuovo ad sport, sfrutterà le prossime settimane per imbastire grosse trattative da concludere poi tra qualche mese. Anche perché, quella nerazzurra risulta essere una «buona squadra che non può essere molto migliorata dagli avanzi delle altre». Spalletti stesso rimarrebbe volentieri così. Certo, attenzione a occasioni golose last minute.

Ma con un occhio ben aperto al settlement agreement, presente fino al prossimo 30 giugno. Entro quella data, come già avvenuto in estate, i nerazzurri dovranno produrre circa 50 milioni di plusvalenze. Resta la logica del break even (entrate = uscite). Perciò in vista della prossima finestra di mercato, sono contemplati solo ed esclusivamente acquisti in prestito con opzione. Anche per questo a gennaio scorso, la spesa italiana si è attestata a poco più di 50 milioni di euro. Meno, parecchio meno, delle altre top leghe europee (e non solo). Ausilio dunque sta guardandosi attorno e, con l’ex dirigente juventino, non vede l’ora che sia luglio. Dalla prossima estate, per stessa ammissione del ds interista, finalmente non si dovrà più correre con le braccia legate. La missione sarà di quelle stuzzicanti. Budget diversi, possibilità diverse, obiettivi diversi. In tutti i reparti.

A partire dalla difesa con il centrale dell’Atalanta, Mancini (20/25 milioni), e con quello esperto dell’Atletico Madrid, Godin. Quindi in mediana: da Ramsey (in scadenza) che piace tanto pure alla Juve e chiede un ingaggio insostenibile, a Barella (50 milioni) per il quale Spalletti farebbe di tutto. E poi Tonali (25/30 milioni), millennial di Lodi spesso accostato a Pirlo, e Modric: suggestione intramontabile che, a giugno, potrebbe tornare prepotentemente protagonista. Per l’attacco in Corso Vittorio Emanuele si osservano eventuali colpi in prospettiva. Il talentino dell’Empoli Hamed Jr. Traorè (16 milioni), Nandez (clausola 25 milioni) del Boca, Trincao (15/20 milioni) del Braga e Lincoln (20 milioni) del Flamengo, legato al viaggio inverso di Gabigol che, già a gennaio, “tornerà” a Milano dopo il prestito al Santos. I nomi, come sempre, sono tanti. Alcuni potrebbero diventare qualcosa di più, altri sono destinati a rimanere al semplice sondaggio. Ma una cosa è certa: l’era di Suning, inteso come catalizzatore di sogni, avrà davvero inizio solo tra sei mesi.