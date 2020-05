Inter, a gennaio richiesta ufficiale per Castrovilli. No della Fiorentina

vedi letture

L'edizione odierna di Tuttosport racconta il retroscena di quando l'Inter ha proposto alla Fiorentina l'acquisto di Gaetano Castrovilli. Sarebbe accaduto in occasione della partita di Coppa Italia tra le due squadre, a gennaio, ma quando Zhang ha chiesto a Commisso il giovane centrocampista italiano, la risposta secca è stata no. Anche per l'estate. Per questo la società nerazzurra al momento sta valutando altri profili per il centrocampo del prossimo anno.