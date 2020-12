Inter, a gennaio via Nainggolan, Vecino ed Eriksen per acquistare un mediano più difensivo

vedi letture

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la linea del mercato dell'Inter in vista di gennaio è già stata delineata dopo il flop in Champions: tre cessioni a centrocampo, ovvero Nainggolan, Vecino e soprattutto Eriksen, e dentro un centrocampista con caratteristiche più difensive. Per la quarta punta, si deciderà in corso d'opera.