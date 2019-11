© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane , sta lavorando da tempo al possibile rinnovo di Lautaro Martinez. Un prolungamento (con adeguamento) meritato sul campo, ma pure necessario per mettere a tacere le voci di mercato. Secondo il Corriere dello Sport la clausola da 110 milioni di euro è considerata quasi una sciocchezza dalle parti di Barcellona, club a cui ieri il Toro è stato fortemente accostato. Per questo, nei discorsi per il prolungamento, Ausilio e Marotta proveranno ad alzarla o addirittura a toglierla.