Inter, a Madrid l'aria è frizzante: Ausilio muove altri passi per Modric

Nonostante la conferma di Santiago Solari alla guida del Real Madrid, l'aria nella capitale spagnola è quanto meno frizzante. Se ad agosto il presidente Perez ha eretto un muro intorno a Luka Modric per non perdere un altro campione dopo Ronaldo, il prossimo giugno le cose potrebbero andare diversamente anche per il cambio generazionale che la Casa Blanca ha intenzione di mettere in pratica a breve. Ausilio non ha mollato la presa e il croato è ancora interessato all'approdo all'Inter. Per questo, nel momento in cui si dovesse muovere qualcosa in senso negativo per gli spagnoli, ecco che i nerazzurri sarebbero pronti a inserirsi, magari già a gennaio, per non arrivare in ritardo nel corso della prossima estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.