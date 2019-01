Fonte: FcInterNews.it

Dopo l'annuncio ufficiale dell'ingresso in FC Internazionale di LionRock Capital, che ha rilevato il 31,05% delle quote precedentemente in mano a Erick Thohir, a metà febbraio andrà in scena l'Assemblea dei Soci che nominerà il nuovo CdA. In uscita tutti i membri vicini al tycoon indonesiano, che verranno sostituiti dai rappresentanti del fondo con sede a Hong Kong.