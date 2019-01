Inter, a muso duro con il campione presunto

© foto di PhotoViews

Una sconfitta dolorosa, argomentata da dichiarazioni importanti. Quelle del pre partita rilasciate da Beppe Marotta, che aprono all’Inter un nuovo capitolo. Quello nel quale il campione o presunto tale viene dopo la squadra. Perisic ha palesato la volontà di andarsene? Perisic viene accontentato. Questo il diktat di una società seria che al di là dei risultati altalenanti, ha la priorità di rendersi più forte degli interpreti che la compongono. Ed allora si ascoltano le offerte, ben consapevoli del fatto che il croato abbia un valore di mercato importante e che non possa essere deprezzato dalle sue volontà in nessun genere di braccio di ferro. Per questo si valutano le proposte dalla Premier, per questo si apre all’addio di Candreva potenzialmente contestuale all’approdo in nerazzurro di Ferreira Carrasco. Insomma, idee di valore che in casa Inter si cercherà di perseguire con qualche consapevolezza in più e senza sentirsi mai messi all’angolo da chi campione, sul campo, non ha mai dimostrato di esserlo.