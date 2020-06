Inter, a Napoli torna in campo la qualità

Ferma restando la questione legata al calciomercato che inevitabilmente tiene e terrà banco in casa nerazzurra di qui in avanti, il rientro in campo sabato sera contro il Napoli fornisce ad Antonio Conte il primo importante assist per presentare la prima Inter 2.0 della sua gestione. Ovverosia una squadra che oltre alle indubitabili doti di disciplina tattica e dinamismo unisca quell’imprevedibilità propria dei top club, potendo contare sulla qualità assoluta dei propri interpreti. La missione sarà affidata alla qualità di almeno uno tra Stefano Sensi e Christian Eriksen. Qualora tra i titolari dovesse essere scelto l’ex giocatore del Sassuolo il disegno tattico sarebbe quello di inizio stagione, mentre la novità sostanziale solo assaporata da gennaio in poi riguarderebbe l’impiego del danese sulla trequarti. Meccanismi diversi sui quali Conte ha avuto modo di lavorare in queste settimane post lockdown e che dovranno fornire la prima risposta sul campo, anche perché il futuro dell’Inter sarà improntato proprio su questa traccia.