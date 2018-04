Inter, è nato lo spirito di squadra

© foto di DANIELE MASCOLO / PHOTOVIEWS

La missione si complica, ma la sensazione che emerge in casa Inter è che la partita di sabato sera abbia avuto come effetto principale la nascita di uno spirito di squadra. Un aspetto fondamentale nel bene e nel male, indispensabile se l’obiettivo è quello di costruire a lungo termine. Gli errori arbitrali che hanno impedito alla squadra di Spalletti di proseguire la propria corsa verso la qualificazione alla Champions League senza dipendere dai risultati delle altre contendenti, hanno dato vita ad una reazione leonina che si è quasi amplificata nel day after sui social network, dando luogo ad un’appartenenza che sembrava non esistere nello spogliatoio meneghino, e che anche qualora fosse già presente, esce assolutamente rinforzata dagli ultimi eventi. Al di là dell’esito della stagione in corso, la sensazione tangibile è che il tassello più importante abbia trovato la sua posizione.