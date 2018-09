Inter, a novanta minuti dall'imponderabile

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Novanta minuti per una svolta. Imponderbaile, viste le aspettative che avevano accolto la stagione dell’Inter che si giungesse a questo punto dopo avere appena varcato la metà di settembre, ma di fatto la gara contro il Tottenham rappresenta per la truppa di Spalletti il primo turning point del 2018/19. La falsa partenza in campionato e le polemiche che ne sono seguite, talmente fragorose da far mettere in dubbio da parte dell’opinione pubblica la leadership di Spalletti, impone una risposta chiara e concreta da parte di un gruppo chiamato a dare un segnale di pura personalità prima ancora che di principi di gioco. Lo stimolo fornito dal ritorno nella massima competizione europea dopo anni di latitanza, è ciò che più serve per scatenare quella scintilla dello spirito d’appartenenza e dedizione alla causa indispensabile per far svoltare una stagione pregna di aspettative. “A riveder le stelle” è stato il motto che ha contraddistinto l’estate dei milanesi, e proprio nell’ultima gara di questa calda e imponderabile stagione, è necessario raccogliersi verso un obiettivo comune e iniziare a dare le prime risposte. Più per necessità che per scelta, si partirà da un modulo differente e da un’interpretazione tattica lontana rispetto a quella su cui Spalletti ha costruito i primi bagliori della sua creatura nella passata stagione. La sensazione diffusa, ad ogni modo, è che la discriminante per un nuovo inizio sia da ricercare altrove, toccando corde che il tecnico interista conosce e che devono iniziare a dare risposte molto più concrete rispetto a quelle fornite sino ad oggi.