Inter, a novembre l'approvazione del bilancio con rosso da 100 milioni. Caccia al nuovo sponsor

vedi letture

Alla fine del mese di novembre, spiega Tuttosport, andrà in scena l'assemblea dei soci dell'Inter. Nell'occasione, si legge, tornerà in Italia il presidente Steven Zhang e lì sarà approvato il bilancio chiuso al 30 giugno che, secondo le prime indiscrezioni, dovrebbe segnare un passivo di oltre 100 milioni di euro. Sul rosso in bilancio incidono ovviamente i mancati ricavi dal botteghino, oltre che la situazione generale creatasi con l'emergenza Covid-19. Per rientrare almeno in parte, il club sta cercando un nuovo main sponsor che vada a sostituire Pirelli, il cui contratto è in scadenza il prossimo giugno. L'idea di Suning è quella di ricavare almeno 30 milioni dal nuovo accordo ed il tal senso in prima fila c'è Hisense, colosso cinese degli elettrodomestici.