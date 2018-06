Inter, è partita l’offerta per Malcom

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

C’è un ottimismo diffuso intorno al nome del brasiliano. È come quando dentro una partita di poker arrivi a capire che il giocatore che hai davanti non ha granché in mano, non può resistere a lungo, di fronte a chissà quali rilanci. Malcom all’Inter è oggi un’operazione probabile, scrive La Gazzetta dello Sport. Oltrepassato il 29 giugno, e scavalcato pure quel limite temporale del 30 che per l’Inter è spartiacque per ovvi motivi di bilancio, Ausilio farà scattare l’affondo decisivo. La prima offerta, in ogni caso, è già partita: sette milioni di prestito oneroso, più un diritto di riscatto entro il 30 giugno 2019 per ulteriori 30 milioni di euro.