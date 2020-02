© foto di Luca Bargellini

A rischio il riscatto di Ivan Perisic da parte del Bayern Monaco. Come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, i bavaresi per l'anno prossimo punteranno con forza su Leroy Sané del Manchester City e Kay Havertz del Leverkusen: per prenderli entrambi serviranno più di 150 milioni, per questo motivo ogni alta spesa sarà valutata attentamente. Per Perisic, che si è fratturato il malleolo e dovrà stare fuori almeno 2 mesi, serviranno 20 milioni per il riscatto.