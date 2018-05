Inter, a Roma per la partita definitiva. È l'ora di tornare grandi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

«Se andremo in Champions ci saranno i presupposti per una squadra ancora più forte, ma se non fosse così credo che rimarremo con gli stessi uomini perché abbiamo un punto di partenza importante». Se lo dice Zanetti, ci crediamo. Magari non proprio lo stesso, ma la squadra della prossima stagione avrà un profilo molto simile al gruppo che ha segnato una svolta vera col passato. I numeri non mentono. Spalletti ha modificato i comportamenti, gli atteggiamenti, le menti dei suoi calciatori. Li ha resi forti, capaci di agire e reagire. Aspetto, questo, che per sei stagioni è tremendamente mancato. Così come è mancata la Champions. DNA dell'Inter, di un ambiente esigente e paziente solo fino a un certo punto. Ecco, domani sera all'Olimpico sarà occasione più unica che rara. Considerate le tante annate nefaste. Considerato l'andamento di un campionato alquanto strano e asfittico di un'Inter però finalmente diversa. Ora manca la consacrazione contro la bellissima Lazio di Inzaghi. Per i 12mila tifosi nerazzurri che ancora una volta risponderanno presente. Per il prestigio della Grande Europa. Per scacciare i parallelismi con la storia amara. Per i milioni di euro in più che inevitabilmente entreranno nella casse del club. Beh sì, anche quelli. Perché una cosa, in caso di successo a Roma, è certa: per competere sui campi che contano, a Champions raggiunta, servirà una squadra ancora più forte di quella attuale. Si chiama futuro. Quello che in tanti alla Pinetina già programmano da un pezzo. Quel futuro che ovviamente passerà da tre punti pesanti. Pesantissimi. Anzi, definitivi.