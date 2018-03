Inter, è Strootman il regalo Champions per Luciano Spalletti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

E' Kevin Strootman il regalo Champions che l'Inter vuole farsi per la stagione che verrà. Lo scrive oggi Tuttosport: l'olandese sembra il profilo perfetto per l'idea di calcio di Luciano Spalletti. 28 anni, ha una clausola rescissoria da 45 milioni di euro e guadagna 3,2 milioni di euro a stagione. L'Inter, intanto, lo considera primo nome per l'estate che verrà.