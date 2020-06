Inter a tutta fascia. Conte il professore, questa volta, sceglie Candreva e Young

vedi letture

Ha provato parecchie volte Moses, Biraghi e persino Asamoah, ma Antonio Conte mai potrebbe rinunciare alle sue garanzie per antonomasia: Candreva sulla fascia destra, Young sul binario di sinistra. Già dall'inizio, alla prima a San Siro contro il Lecce, s'era capito che questo per l'ex Lazio sarebbe stato un anno diverso dai precedenti. Super gol in apertura, firma (con deviazione) a Parma, il sinistro a porta spalancata che ha permesso all'Inter di guadagnarsi la semifinale di Coppa Italia contro la Fiorentina, gli assist preziosi (6) e le continue discese sulla sua corsia. Su Candreva, a maggior ragione se al top della condizione, il tecnico interista ci punta e continuerà a farlo sempre. All'andata è rimasto in panchina per l'esperimento Moses, questa volta arriverà il suo turno. Così come arriverà quello di Young. Anche l'ex United l'andata al Meazza l'ha guardata seduto in panchina, ma al San Paolo la sua presenza è praticamente certa. La sua intelligenza tattica e il suo apporto esperienziale saranno fondamentali in una sfida da dentro fuori in 90 minuti più, eventualmente, i rigori. Sui quali Ashley si è allenato in settimana nella possibilità che tocchi pure a lui lanciarsi dagli undici metri. L'inserimento dell'ala inglese è stato virtuoso a tal punto da guadagnarsi un ulteriore anno con la maglia dell'Inter. Conte, professore del 3-5-2 maturato ed evoluto ulteriormente dai tempi della Juventus, parte dalle fasce. I nomi li ha già scelti.