Inter a tutta Premier: dopo Ramsey, Marotta punta Ozil e Martial

Spesa in Gran Bretagna per l'Inter, con Giuseppe Marotta pronto a sfruttare tre situazioni molto delicate in seno ai rispettivi club per garantire a Spalletti altrettanti rinforzi di spessore. Si parte da Aaron Ramsey, che con l'Arsenal sembra aver chiuso, mentre il tedesco Mesut Ozil è ai ferri corti con Emery e potrebbe partire a gennaio in prestito dopo il recente rinnovo contrattuale coi Gunners. Situazione più ingarbugliata quella di Anthony Martial: il francese è in scadenza a giugno prossimo ma c'è un piccolo mistero intorno al suo rinnovo. In ogni caso, se non a zero, il suo sarebbe un addio a prezzo molto favorevole: lo rivela il Corriere dello Sport.