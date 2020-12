Inter a un bivio: il passaggio del turno porterebbe nelle casse del club 12 milioni di euro

Anche dal punto di vista economico, quella di questa sera sarà per l'Inter una serata molto importante. In questo periodo di crisi, con stadi chiusi e sponsor in fuga a causa della crisi economica, gli introiti provenienti dalla UEFA sono una voce molto importante per la sopravvivenza ad alti livelli del club.

Ecco perché, per l'Inter quest'oggi il passaggio del turno sarebbe molto importante: una vittoria in Champions porta in cassa 2.7 milioni di euro, il passaggio agli ottavi un bonus da 9.5 milioni di euro.

Almeno 12 milioni di euro in più quindi, senza contare il market pool e il fatto che andando avanti nuovi bonus potranno esser raggiunti.