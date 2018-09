Inter, è un Perisic sprint: ora serve continuità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A fare da contraltare alla partenza a singhiozzo dell’Inter, c’è il rendimento a spron battuto di Ivan Perisic. Nell’anno della consacrazione, da confermare anche su scala continentale, il croato ha confermato le aspettative nell’avvio di campionato palesandosi come una delle note più liete dell’orchestra di Luciano Spalletti. Accadde anche la passata stagione, anche se la flessione invernale offuscò la valutazione del campionato del croato nel periodo di crisi nerazzurra. Una eventualità da evitare nel torneo in corso, per garantire continuità di rendimento e per attestarsi a pieno titolo tra i principali interpreti del ruolo nell’intero continente dopo il grande exploit del recente Mondiale in Russia. L’Inter vuole farsi trascinare da Perisic, al croato il compito di dimostrare di esserne in grado. Non solo a singhiozzo, ma per l’intera stagione.