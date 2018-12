Inter a Vienna per cancellare la Champions: il Rapid non spaventa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dolorosa retrocessione in Europa League soprattutto per come si era messa al giro di boa, con i nerazzurri avanti di 5 lunghezze sul Tottenham. Sulla carta se questa squadra se la giocherà seriamente (e non come l'orribile campagna 2016-17) può davvero far suo un torneo col quale ha storicamente una certa ascendenza. A testimoniarlo le tre Coppa UEFA vinte negli anni '90.

Ottavo (su 12) in classifica nella Bundesliga austriaca, il Rapid Vienna sta vivendo un momento abbastanza particolare, con una formazione quasi del tutto autoctona.

Percorso in Europa

La vittoria contro i Rangers di giovedì scorso ha sancito una qualificazione quasi storica, più che altro perché la formazione era la peggiore del lotto. Villarreal al primo posto, Spartak Mosca sorpassato.

Rapid Vienna-Spartak Mosca 2-0

Rangers-Rapid Vienna 3-1

Villarreal-Rapid Vienna 5-0

Rapid Vienna-Villarreal 0-0

Spartak Mosca-Rapid Vienna 1-2

Rapid Vienna-Rangers 1-0

La stella - Boli Bolingoli-Mbombo

Accostato al Torino nelle scorse finestre di mercato, Bolingoli-Mbombo è da un anno in Austria, giocando da esterno sinistro che proviene dal Bruges. È il cugino di Romelu e Jordan Lukaku, ha già giocato 22 partite in stagione.