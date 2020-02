Inter, abituarsi a vincere: il ciclo passa dalla Coppa Italia

Fonte: Sportitalia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La spinta emotiva di un successo potenzialmente storico, per tenere viva la ricerca di un obiettivo chiamato vittoria. E non si parla del sogno tricolore che l’Inter sta segretamente ma non troppo, cercando di perseguire dall’inizio della stagione salvo essere uscita definitivamente allo scoperto classifica alla mano, quanto del tornare ad alzare un trofeo. Esercizio che dalle parti di Appiano non si pratica dal maggio 2011, proprio con la Coppa Italia che rappresenterà, Napoli permettendo, il prossimo ostacolo da superare da parte dei nerazzurri. Del resto, per stessa ammissione di Conte, quella interista è una rosa nella quale solo pochissimi interpreti, allenatore a parte, hanno sperimentato la pressione prima e la gioia poi dell’inseguire e conquistare un trofeo. L’infornata di esperienza arrivata a gennaio ha innalzato il tasso di attitudine alla gestione di momenti cruciali della stagione come quello che in casa nerazzurra si sta per affrontare, ma la Coppa Italia rappresenta la ghiotta opportunità di crescere sotto questo aspetto avvicinandosi alla possibilità di rimpinguare la bacheca. Nell’anno dell’inequivocabile svolta, in casa Inter l’obiettivo è evidentemente quello di cercare di andare fino in fondo anche in questa competizione.