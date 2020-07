Inter, accantonata la pista Musso. Conferme su Radu: nel 2020/21 sarà il vice Handanovic

Ionut Radu come vice Handanovic per la prossima stagione. Arrivano ulteriori conferme sulla scelta presa qualche settimana fa di puntare sul portiere rumeno, attualmente in prestito al Parma, per il ruolo di numero 12 nella prossima stagione.

Il club nerazzurro, riporta 'Sky', ha interrotto definitivamente i contatti con Juan Musso a causa della richiesta elevata dell'Udinese per il cartellino del portiere argentino: almeno 25 milioni di euro.