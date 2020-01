© foto di Francesca Ceciarini

Dopo il fallimento dello scambio con la Roma per Spinazzola, l'Inter ha avviato la trattativa e sta spingendo col Chelsea per ottenere il cartellino di Victor Moses, esterno che ha già lavorato agli ordini di Conte e che sta giocando poco in prestito al Fenerbahce in Turchia. I Blues sarebbero pronti a riprendersi il calciatore, con i turchi pronti a dare il via libera, per poi cederlo nuovamente in prestito ai nerazzurri dopo una richiesta iniziale di 10 milioni per ottenere la cessione a titolo definitivo. Passi avanti per arrivare all'esterno che potrebbe dunque arrivare al posto dell'esterno giallorosso. A riportarlo è Sky Sport.