Inter, accelerata per Politano: cinque le potenziali contropartite

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter accelera per Matteo Politano. Lo scrive oggi Il Corriere dello Sport in edicola, spiegando che i nerazzurri hanno discusso del giocatore in Lega con i dirigenti del Sassuolo. Sul tavolo potenziali contropartite come Federico Dimarco, Andrea Pinamonti e Zinho Vanheudsen oltre al portiere Federico Bardi e alla punta Samuele Longo.