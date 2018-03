Inter, accordo con De Vrij e con l'entourage: manca l'ok di Suning

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefan de Vrij (26) saluterà la Lazio in estate, mentre l'Inter accelera per assicurarsi il difensore olandese. Secondo quanto risulta a Fcinternews.it, la dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo con il giocatore e il suo entourage sulla base di un quinquennale da quattro milioni e mezzo netti annui. Saranno soddisfatte inoltre anche le pretese economiche dei suoi agenti, ai quali andranno circa quattro milioni di euro di commissione. Ora manca solo un ultimo passaggio per concretizzare l'operazione e far sì che De Vrij ponga la firma sul suo nuovo contratto: l'ok di Suning. Tutta la documentazione è già stata spedita in Cina ed è oggetto di studio, in questi giorni, della proprietà, dalla quale è atteso un responso positivo.