L'Inter ha in Romelu Lukaku l'obiettivo numero uno per l'attacco e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport le parti hanno già trovato l'accordo sulla base di 8 milioni di euro a stagione. Questo non vuol dire che il giocatore arriverà in tempi brevi, visto che i nerazzurri prima devono risolvere la grana Icardi, ma il belga ha fatto la sua scelta e potrebbe forzare la mano per convincere il Manchester United a cederlo.