Inter, accordo per i rinnovi di Ausilio e Baccin: saranno nerazzurri fino al 2022

Piero Ausilio e Dario Baccin andranno avanti con l’Inter fino al 2022. Come riportato da Fcinternews.it, il direttore sportivo ha già l’accordo da settembre per il prolungamento dell’accordo con il club nerazzurro e nelle ultime settimane è arrivato l’accordo anche per il suo vice Baccin. Suning ha infatti deciso di equiparare le scadenze contrattuali di tutto l’apparato dirigenziale così come quello dello staff tecnico (Giuseppe Marotta e Antonio Conte erano già legati fino al 2022 al club di viale della Liberazione).