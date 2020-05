Inter, ad Appiano ancora sedute individuali. In attesa del CTS

"Ho sentito molti nostri giocatori e di altre squadre e sono quasi tutti preoccupati, hanno voglia di riprendere, ma vogliono avere le garanzie di sicurezza che in questo momento non possono essere date". È tutto qui, nelle parole (a Sky) del medico sociale dell'Inter Piero Volpi lo stato d'animo dei nerazzurri. Desiderio fortissimo di tornare in campo, misto alla paura che qualcosa possa andare storto, al timore di rimanere nuovamente a lungo autoisolati e - per di più - lontani dalle famiglie.

La Lega ha riproposto un nuovo protocollo che nelle prossime ore sarà sottoposto all'attenzione del Comitato Tecnico Scientifico dello Stato, composto da voci e volti che per due mesi, ogni giorno alle 18, abbiamo visto e sentito nel corso della conferenza della Protezione Civile. Da loro passa il futuro del nostro calcio. L'Inter che dopo test e tamponi è totalmente negativa al Covid-19, oggi ripartirà dalle sedute individuali ad Appiano Gentile guidate, finalmente vicino ai suoi uomini, da Antonio Conte.

Le parole dell'ad Beppe Marotta sono state chiare e inflessibili: a certe condizioni (ritiri lunghi e stop dell'intera squadra qualora venga fuori anche un solo positivo) non ci si allena nemmeno. E allora si attende l'ok dal Governo che consentirebbe un riavvio unanime delle squadre di Serie A. Il via definitivo per un nuovo inizio.