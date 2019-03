© foto di Insidefoto/Image Sport

Da chiarire in casa Inter il futuro di Keita Baldé. Fcinternews.it fa sapere che l'ex Lazio potrebbe continuare a vestire la maglia nerazzurra, anche se il club meneghino vuole trattare col Monaco i 34 milioni di euro fissati per il riscatto durante l'estate del 2018. Serve uno sconto sostanzioso, però: intorno ai 10 milioni, con l'Inter che potrebbe riscattare Keita per 24 milioni pagabili in tre anni. Il tutto per non appesantire troppo il prossimo bilancio. Sull'asse Milano-Montecarlo i contatti proseguono grazie al lavoro dell'agente Roberto Calenda, artefice l'estate scorsa del ritorno in Italia del classe 1995. Appuntamento in agenda ad aprile tra le parti per approfondire l'argomento e impostare le strategie.