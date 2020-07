Inter, ad inizio settimana il rinnovo di Esposito. Poi via in prestito: pressing del Torino

Prima il rinnovo e poi via in prestito per fare esperienza. Sebastiano Esposito, talento dell'Inter, stando a quanto riportato da SkySport ad inizio settimana firmerà il rinnovo di contratto con la società nerazzurra. Successivamente andrà in un altro club per fare esperienza: il più vicino ad accogliere l'attaccante è il Torino di Urbano Caro.