Inter, addio a Spalletti solo per un profilo top: Conte o Allegri

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a un cambio in panchina solo per due potenziali profili: il primo è quello ormai notissimo di Antonio Conte, mentre il secondo è quello di Massimiliano Allegri in caso di addio dalla Juventus. Spalletti però ha diverse carte da giocarsi, tra tutte la questione economica, con Steven Zhang che non è convinto dal cambio soprattutto per i costi che comporterebbe dire addio al tecnico di Certaldo firmando un top allenatore da milioni di euro di ingaggio.