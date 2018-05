Inter, ag. Brozovic: "Milano è casa sua. Marcelo idolo dei tifosi nerazzurri"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Miroslav Bicanic, agente di Marcelo Brozovic, ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it del futuro del suo assistito: "Quando si è sposato e ha avuto una bambina si è responsabilizzato. Ha riconosciuto l’importanza dell’essere diventato papà. Sua moglie e sua figlia gli danno trasmesso una forza reale. I tifosi dell’Inter lo avevano fischiato in passato. Adesso è un idolo. Ha sempre giocato per i nerazzurri con il cuore. Ma solo in questa stagione tutti i pezzi del puzzle sono stati uniti e i tifosi hanno riconosciuto il tutto. Lo scorso mercato di gennaio? Per fortuna il club non ha trovato un suo sostituto e a lui è bastato giocare con continuità. A Marcelo piace essere un giocatore importante dell’Inter. Adesso giocheranno la Champions League. Ha comprato un appartamento a Milano e considera il capoluogo lombardo come casa sua. Clausola da 50 milioni nel suo contratto? Sì, è vero. C’è questa clausola. Quindi se qualche club volesse pagarla potrebbe andarsene. Ma si può anche dire che un nuovo contratto sarebbe un’ipotesi accettabile, anche se finora nessuno del club ha espresso quest’idea".