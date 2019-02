© foto di PhotoViews

Ospite di Rai Sport, Federico Pastorello - procuratore di Antonio Candreva - ha parlato così del futuro del suo assistito: "Da quello che noi sappiamo, è stato fatto un summit di mercato e alla fine la società, in accordo con l'allenatore, ha deciso che Candreva dovesse restare per dare il suo contributo. Probabilmente fino ad oggi è stato poco utilizzato, in futuro potrà esserlo di più. Lui è un grande professionista, il suo obiettivo era quello di rimanere per dare il suo contributo. Antonio ha sempre accettato le decisioni, ma è normale che tutti i giocatori vorrebbero giocare. Così come è normale che le persone che lo gestiscono in situazioni del genere debbano guardarsi attorno".