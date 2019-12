© foto di Alessio Alaimo

L'agente di Danilo D'Ambrosio, Vincenzo Pisacane, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "Sono sei anni che è all'Inter e da sei anni, a inizio stagione, tutti dicono che non giocherà. Riesce a trovare sempre il suo spazio perché è un grande professionista, sa vivere la vita da sportivo. E' un esempio per i giovani. Rinnovo? Non credo ci saranno problemi quando andremo a discutere il contratto. C'è sempre stata fiducia e stima dell'Inter nei suoi confronti, ci siederemo a giugno e vedremo. Ha altri due anni e quindi non c'è fretta".