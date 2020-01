Inter, ag. Di Gregorio: "Il Toro lo osserva, ma dovrà parlare con Marotta"

© foto di Carlo Giacomazza/Tuttosaleritana.com

Carlo Alberto Belloni, agente del portiere del Pordenone, di proprietà dell'Inter, Michele Di Gregorio, parla ai microfoni di TorinoGranata.it parla dell'interesse del Toro nei suoi confronti: "Io non sono affatto stupito del campionato che Michele sta disputando. Chio lo conosce bene sa che nelle ultime stagioni è maturato moltissimo e la scuola Inter è una garanzia. Ma sono contento che abbia trovato continuità ad alto livello, quello del Pordenone è l'ambiente ideale. Michele è concentrato soltanto sulla stagione con il Pordenone, anche perché le cose stanno andando benissimo ed è perfettamente inserito. In ogni caso è sotto contratto con l'Inter fino al 2022 e quindi chi eventualmente lo vuole, dovrà andare a bussare lì. Il Torino? Mi pare che abbiano già mandato qualcuno ad osservarlo, anche da questo a dire che ci sia un interesse concreto ce ne passa. Ovviamente fa piacere essere accostati a grandi club anche se di concreto non c'è stato nulla. Ripeto, concludiamo la stagione nel migliore dei modi, poi con calma ragioneremo sul futuro. In ogni caso lui sta dimostrando di valere, che è l'aspetto più importante".