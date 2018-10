Inter, ag. Icardi: "Secondi e felici. Mauro uno che si sente in campo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Siamo secondi e felici". Dal salotto televisivo di 'Tiki Taka', Wanda Nara, moglie e agente di Mauro Icardi, esulta per la posizione in classifica raggiunta dall'Inter dopo il successo ottenuto sul campo della Lazio, anche grazie a una doppietta del capitano. Sulla Icardi-dipendenza dei nerazzurri, Wanda prima scherza e poi diventa seria: "A casa è indispensabile (ride ndr). Ovviamente si vede quando Mauro è in campo, ha questo ruolo di capitano, di uno che aiuta la squadra. Ad un certo punto è andato in panchina a chiamare un sostituto. Lui in campo si vede, c'è, è presente. Per questo non capisco le polemiche sul suo apporto alla squadra".