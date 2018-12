© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Roberto Calenda, agente dell'attaccante dell'Inter Keita Balde, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del futuro del proprio assistito: "Cambiato? In realtà in passato, alla Lazio, gli hanno fatto la guerra dipingendolo diverso da ciò che è in realtà. La trattativa in estate? L'Inter fu subito ricettiva e l'allenatore ha poi caldeggiato il suo nome. C'erano altre squadre, lo scorso gennaio si era mosso anche il Napoli, poi abbiamo ricevuto una chiamata dal Tottenham. Ma di fronte ai nerazzurri, Keita non ha avuto dubbi. Il riscatto? Non sarà un altro Cancelo. L'Inter troverà il modo di riscattarlo. C'è tempo da qui a maggio. La cifra? Servono 34 milioni di euro, ma è una cifra che rientra nei parametri di questo tipo di calciatori. Se fa quello che deve fare, non dubbi sulla sua permanenza a Milano".