© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beto Yaque e Rolando Zarate, agenti di Lautaro Martinez, sono arrivati ieri sera a Milano e saranno in tribuna a San Siro sia stasera nel match dell'Inter contro la Roma che martedì nella sfida al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il fatto che i blaugrana siano la società più interessata al Toro rende il viaggio dell'entourage dell'argentino non casuale con l'Inter che non è felice della situazione perché vorrebbe evitare distrazioni per il giocatore.