Inter, ag. Lautaro: "Clausola? Possiamo toglierla"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'agente di Lautaro Martinez, Beto Yaque, ha rilasciato delle dichiarazioni a FcInterNews.it, discutendo del futuro del centravanti argentino dell'Inter. "Noi siamo tranquilli. Lautaro è un ragazzo molto giovane, un giocatore d’élite. Se l’Inter ci chiamasse per questa esigenza, dato che con noi si sono comportanti sempre bene, siamo per la collaborazione. L'idea mia, della sua famiglia e del giocatore, è sempre stata quella di volerlo vedere trionfare in nerazzurro. Che intraprenda una grandissima carriera a Milano. Da quando ci fu la prima telefonata per prenderlo e iniziarono a sedurlo".