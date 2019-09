© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, è stato intervistato da FcInternews.it: "Mi è stato chiesto se mi sarebbe piaciuto vedere giocare Lautaro con Messi. Ovviamente ho risposto di sì. Ora ditemi voi: c’è qualcuno nel mondo che non vorrebbe vedere nel suo team la Pulce? Non penso proprio. Io sono contento che i due giochino insieme nell’Argentina, ma non voglio assolutamente che Lautaro vada al Barcellona. Sono stato solo male interpretato. Lautaro è felicissimo all’Inter, vuole vincere tante cose importanti. E ora che la squadra è ancor più competitiva è più contenta che mai. Zero possibilità che vada via. Anche perché ripeto, lui è contentissimo a Milano. Antonio Conte lo stima e la squadra è forte. Vuole restare, quindi non creiamo casi che non esistono". L'agente del Toro ha parlato anche del possibile rinnovo di contratto (si lavora a due clausole, ndr) : "Abbiamo già avuto una riunione con Ausilio. A fine ottobre tornerò a Milano per definire ulteriori dettagli. Togliere la clausola? Non posso essere così specifico, ma posso garantire che io e Lautaro siamo totalmente aperti a rinnovare il contratto con i nerazzurri. C’è la voglia e la predisposizione per farlo. Siamo sicuri che l’Inter ha danti a sè un futuro più che roseo".