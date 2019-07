Max Hagmayr, agente di Valentino Lazaro, è stato intervistato da Fcinternews.it: "La trattativa è nata mesi fa. Quando i nerazzurri affrontarono il Rapid Vienna. Incontrai Piero Ausilio e Luciano Spalletti. Parlammo di calcio in generale, il discorso poi virò su Lazaro.Valentino mi confidò di sentirsi pronto per il successivo step della sua carriera. L’Inter cambiò mister. E il modulo di Conte è assolutamente perfetto lui. È stato proprio dopo una conversazione tra loro due che è arrivata la decisione finale. Lazaro voleva l’Inter, anche perché il mister salentino è il miglior tecnico motivatore in circolazione.

Abbiamo avuto una chiacchierata pure con Stevan Zhang. Si capisce come i nerazzurri vogliano migliorarsi. Hanno preso un top manager e puntano ad arrivare sempre più in alto. Marotta e Ausilio sono degli ottimi professionisti. Il progetto è serio e devo dire che pure i fans sono top".