Inter, ag. Martinez: "Accordo con Suning per giocare in Europa"

Di Roger Martinez, in ottica Inter, si parla da tempo. L'attaccante colombiano gioca infatti con il Jiangsu Suning, e a gennaio potrebbe approdare in nerazzurro. Ne ha parlato il suo agente Fernando Lopez a fcinternews.it: "Roger ha un accordo col gruppo Suning, con cui ha un contratto fino al 2020 per andare a giocare in Europa dal prossimo gennaio. Ma non sappiamo ancora in quale club".

Possiamo accostarlo ai nerazzurri?

"Sì, l'Inter è una possibilità".

Ma dipende dal tema riguardante gli extracomunitari (i nerazzurri hanno solo uno slot libero, dopo aver ingaggiato Dalbert, ndr.) Ha già parlato di lui con Sabatini?

"Stiamo lavorando insieme al direttore".