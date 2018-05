Inter, ag. Meza: "Nerazzurri opzione che ci interessa ma piace a molti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sergio Carrizo, agente dell'attaccante dell'Independiente Maximiliano Meza, ha parlato a FcInterNews dell'interessamento nerazzurro: "Ci sono stati molti abboccamenti per lui. In tutto undici. Però noi a otto di queste manifestazioni di interesse abbiamo risposto con un ‘no grazie’. Vogliamo scegliere eventualmente il suo futuro sportivo nella squadra che a noi realmente possa interessare. I nerazzurri sono una delle opzioni che stiamo vagliando. L’Inter ci interessa moltissimo, assolutamente. Sul tema abbiamo avuto una chiacchierata preliminare ma non direttamente con i rappresentanti ufficiali dell’Inter. Sappiamo però che sono molti interessati a Maxi".