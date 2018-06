Inter, ag. Pissardo: "Via in prestito. Futuro in B o C, 25 club interessati"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Pissardo, portiere classe 1998, vincolato all’Inter fino al giugno del 2020, ha vinto tutto quello che c’era da vincere con la Primavera nerazzurra: campionato, Supercoppa e Torneo di Viareggio. FcInterNews.it ne ha parlato con Simone Albrigi che, insieme a Paolo Fabbri, cura gli interessi del giovane nerazzurro: "Ha polverizzato tutti i record, è un ragazzo encomiabile sotto tutti i punti di vista: umano, personale e tecnico. A chi somiglia? Per l’esplosività, ad Angelo Peruzzi. Futuro? Ha già giocato da fuoriquota in Primavera, dunque il futuro è certo. Andrà via dall’Inter, in prestito, per crescere e maturare ulteriormente. Mi hanno chiamato circa 25 società: decideremo con calma il futuro, che sarà sicuramente in B o in C. Da qui ad un massimo di due settimane, capiremo quale sarà il suo prossimo futuro".