Davide Lippi, agente di Matteo Politano, parla sulle frequenze di Radio Sportiva del momento attraversato all'Inter dal suo assistito: "Piano piano sta crescendo tanto, ed è arrivato in punta di piedi. Se Matteo non si fosse conquistato la possibilità di giocare non ci sarebbe stato il suo miglioramento".