Inter, ag. Politano: "Meritava il gol, è una persona speciale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Fcinter1908.it ha parlato Davide Lippi, agente di Matteo Politano, per commentare il primo gol in maglia nerazzurra del suo assistito ieri sera contro il Cagliari: “Sono felicissimo per la vittoria prima di tutto e poi per il primo gol di Matteo, prima o poi doveva arrivare. Se lo merita, è un professionista e una persona speciale. Siamo tutti felicissimi per il suo primo gol a San Siro. Spalletti? Il rapporto con il mister è davvero molto buono”.