Inter, ag. Politano: "Offerte importanti da Firenze. Vediamo cosa accadrà"

Davide Lippi, agente di Matteo Politano, parla delle tante offerte arrivate da Firenze per il suo assistito, alla fine rimasto in nerazzurro: "La Fiorentina ha fatto delle offerte importanti per il giocatore, era intenzionata seriamente a portarlo a Firenze - le sue parole a Lady Radio -. L'Inter non è stata disponibile a venderlo, ma Pradè, Commisso e Barone avevano fatto offerte importanti. Ogni mercato ha la sua storia, vediamo cosa succederà a gennaio. Auguro a Matteo di fare un buon inizio di stagione con i nerazzurri".