Inter, ag. Skriniar: "Cinque club lo seguono, ma non tutti hanno 70 mln"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Karol Csonto, agente del difensore ex Sampdoria, intervistato dal media slovacco sport.sk parla così del futuro del suo assistito: "Per quanto riguarda il mercato estivo, non posso ancora dire cosa succederà dopo. Abbiamo un contratto di quattro anni, ma tutto il mondo parla del giocatore. Ma è anche una questione di soldi. Se l'Inter sta pensando di venderlo, è solo per 70 milioni di euro. Il giocatore è felice all'Inter, e non andrà via se non arriverà una vera e propria offerta top. Vedremo come va l'ultima partita, ma nel calcio è tutto è possibile, la situazione cambia continuamente e siamo pronti a questo. Dipenderà anche dalla situazione finanziaria dell'Inter, che non conosco. Anche dai giocatori che dovrebbero vendere. Che si tratti di Perisic, Icardi, Skriniar o altri tre giocatori. Dovranno anche decidere se vogliono esercitare l'opzione di Rafinha o Cancelo. Ci sono tanti fattori che si possono influenzare. Dipenderà da quei cinque club in tutto il mondo, da quello che sono pronti a investire se vogliono il giocatore. Ognuno è in vendita, è una questione di soldi. Che si tratti di 50 o 80 milioni di euro, non lo so, è sul taccuino dei cinque club principali al mondo, ma non tutti pagano 70 milioni. Il Liverpool lo ha fatto per Van Dijk, ma è un'eccezione. Vedremo".