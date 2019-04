Inter, ag. Skriniar: "La sua valutazione non è inferiore ai 100 milioni"

© foto di PhotoViews

"Il futuro di Milan Skriniar? Quel che è certo è che l'Inter non scenderà al di sotto di una richiesta da 100 milioni di euro". A parlare è Mithat Halis, proprietario della Stars&Friends che cura gli interessi del calciatore nerazzurro: "Solo due squadre in Spagna e quelle di Premier possono permettersi un esborso di questo tipo. L'Atletico Madrid era interessato a lui già dai tempi della Sampdoria ma adesso non c'è niente in ponte, come non c'è niente neanche con Barcellona e Real Madrid. L'Inter, ha comunque già detto no al Manchester City, in passato. Poi Guardiola ha deciso di prendere Laporte".